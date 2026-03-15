Clift Sangra Rela Naik Berat Badan 20 Kilo Demi Film Suzzanna Santet Dosa di Atas Dosa

ERA.id - Suami mendiang Suzzanna, Clift Sangra, terlibat dalam film terbaru garapan rumah produksi Soraya Intercine Films, Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa. Clift mengaku harus menaikkan berat badan demi bergabung dengan Luna Maya.

Berperan sebagai Bisman, penguasa desa yangmenyebabkan kematian ayah Suzzanna (El Manik), Clift menceritakan bagaimana ia bisa bergabung dengan film yang disutradarai oleh Azhar Kinoi Lubis ini. Clift mengatakan harus menaikkan berat badan hingga 20 kilogram demi peran tersebut.

"Saya waktu lagi reading sebelum kontrak, Sunil (produser) lihat saya, 'Kok lu kurus?' Hah? Kayak gini kurus? 'Kamu kan berperan sebagai Bisman, harus gemuk badannya!' Jadi saya terpaksa naikin 20 kilo berat badan saya untuk jadi Bisman," ujar Clift Sangra saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2026).

Berat badan yang naik drastis itu pun membuat penampilannya sangat berbeda di film Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa. Meski rela menaikkan berat badannya, ia juga mengaku sempat terkejut saat ditawari peran sebagai Bisman oleh Sunil Soraya.

Keterkejutan ini diakui Clift lantaran karakter Bisman sudah sangat ikonik di film pertama dan kedua. Ia pun ragu untuk menerima tawaran tersebut dan bergabung dengan Luna Maya serta Reza Rahadian.

"Sempat kaget juga saya gitu loh, Bisman? Emang bisa saya? Padahal Bisman itu kan sudah ikon ya untuk di film Santet 1 dan 2 gitu. Perjalanannya itu membuat saya juga sempat mikir, 'Bisa nggak ya? Bisa nggak nih gua ngelebihin Bisman?' gitu," ungkapnya.

Lalu, kata Clift, tawaran itu pun diterima sekaligus menjadi tantangan baru untuknya. Ia juga harus melakukan persiapan reading selama dua bulan untuk berlatih dan mempersiapkan kondisinya.

"Jadi nggak mudah buat saya. Benar-benar berlatih, berlatih, berlatih setiap hari. Begitu juga di lokasi syuting, tidak selesai sampai di situ, kembali lagi saya diarahkan sama Pak Kinoy. 'Kamu begini begini, kamu begini begini.' Ya sempat aduh, berat banget nih ya jadi peran Bisman gitu loh," katanya.

Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa turut dibintangi oleh Luna Maya, Reza Rahadian, Nai Djenar Maesa Ayu, Iwa K, Nunung, Adi Bing Slamet, El Manik, Yatti Surachman, Aziz Gagap, dan masih banyak lagi. Film ini akan tayang pada 18 Maret 2026.