Luna Maya Hidupkan Kembali Kisah Horor Suzzanna Lewat Santet Dosa di Atas Dosa

Aktris 42 tahun ini mengakui film ketiga ini terasa sangat berbeda dari dua universe Suzzanna sebelumnya. Ia merasa di film ketiga ini hubungan antar pemain dan jajaran kru yang terlibat membuatnya semakin semangat untuk mengerjakan film garapan Azhar Kinoi Lubis.

"Di film yang ketiga ini, aku bener-bener merasa ini satu tim tuh kayak hidup semuanya. Bener-bener kayak kawin gitu. Dan itu buat aku jadi semangat banget ada di lokasi, mengerjakan film ini, dan pada saat melakukannya juga enggak ada rasa penolakan gitu," ujar Luna Maya saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2026).

"Sangat menyenangkan melakukan proses syuting Suzzanna Dosa di Atas Dosa," sambungnya.

Selain terasa berbeda dari dua proyek sebelumnya, Luna Maya menekankan di film kali ini ia ingin penonton bukan hanya melihat kemiripan dari segi wajah saja yang ditawarkan. Luna pun menekankan bahwa film ini harus bisa dinikmati oleh siapa saja dengan mengedepankan sosok Suzzanna yang juga seorang manusia.

"Jadi aku pengen ada sesuatu yang berbeda dari Suzanna kali ini. Bahwa dia harus menjadi manusia, dan manusia di sini punya perasaan. Dan itu yang aku pengen, dia lebih hidup dan lebih memanusiakan Suzanna gitu," tegasnya.

Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa tayang serempak di bioskop Indonesia mulai 18 Maret 2026.