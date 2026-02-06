Hadir di Hut ke-18 Gerindra, Muzani Serukan Prabowo Dua Periode: Dukung Terus!

ERA.id - Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra Ahmad Muzani menyerukan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan berjalan dua periode. Hal itu disampaikan di akhir pidatonya saat menghadiri HUT ke-18 Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Awalnya, Muzani menyampaikan sejarah perjalanan dan harapan Partai Gerindra di usia yang baru. Di akhir pidatonya, dia mengajak seluruh kader untuk menyerukan Presiden Prabowo dua periode.

"Kalau saya mengatakan Gerindra jawabannya menang, Prabowo jawabannya Presiden, Presiden jawabannya dua periode," kata Muzani.

Penyataan itu lantas disambut oleh kader secara serempak mengikuti komando Muzani dari atas mimbar tersebut.

Dalam pidatonya, Muzani menekankan, HUT ke-18 Gerindra menjadi momentum untuk menyatukan semangat dan dukungan terhadap pemerintah Prabowo yang akan datang.

Ketua MPR RI itu juga berterima kasih kepada partai koalisi, yang masih kompak mendukung pemerintahan Presiden Prabowo.

"Karena itu sayangilah Indonesia terus-terusan, bantulah Indonesia terus-terusan, dan dukunglah terus-terusan pemerintahan Prabowo ini untuk Indonesia yang lebih baik," kata dia.

Sebelumnya, dukungan Presiden Prabowo dua periode telah disampaikan oleh PKB dan PAN. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin juga menginginkan Prabowo memimpin Indonesia selama dua periode ke depan.

Hal itu disampaikan, Cak Imin usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (4/2/2026). Dalam pertemuan itu, Cak Imin membawa sejumlah pengurus DPP dan DPW PKB untuk membahas sejumlah hal, termasuk agenda partai yang sudah dilakukan.

"Salah satunya kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya lima tahun, bahkan sepuluh tahun yang akan datang," ucap Cak Imin.