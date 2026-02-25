Sindir Keras Proyek MBG, Politisi NasDem: Tim Ahli Gizi Tugasnya Sesuai Standar atau Tidak?

ERA.id - Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi NasDem, Mutmainah Korona meminta evaluasi secara menyeluruh untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu guna menanggapi adanya laporan dari Kepala SDN 6 Kayumalue Ngapa yang menerima makanan yang disajikan dinilai tidak layak untuk pemenuhan gizi anak.

“Selain evaluasi SPPG sebagai penyedia MBG, tim ahli gizi perlu dipertanyakan kinerjanya,” katanya di Palu, Selasa kemarin.

Menurut dia, anggaran MBG sangat besar, bahkan memotong anggaran lainnya, yang sangat berdampak pada pembangunan infrastruktur daerah. Tetapi, dengan berbagai problem penyediaan MBG seperti ini, sangat berorientasi pada keuntungan saja, bukan menyukseskan program prioritas pemerintah pusat di daerah.

“Saya merasa program MBG bukan memberikan perbaikan nutrisi gizi bagi anak-anak, namun menjadi praktik bisnis kelompok tertentu berbasis program pemerintah,” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan kinerja para pengelola dapur MBG yang sudah mendapatkan alokasi anggaran. Para tim ahli gizi dan tim monitoring serta evaluasi yang sudah digaji, apakah bertugas sesuai standar operasional atau tidak sama sekali.