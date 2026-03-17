Pakai Video Vidi Aldiano Demi Konten Iklan, Selebgram Emy Aghnia Dilaporkan ke Deddy Corbuzier

ERA.id - Selebgram Emy Aghnia atau yang dulu dikenal dengan Aghnia Punjabi menuai hujatan usai menjadikan kematian dan penyakit Vidi Aldiano sebagai konten. Aghnia bahkan dilaporkan kematian Deddy Corbuzier hingga minta maaf.

Hujatan ini bermula dari konten Instagram yang dibagikan Aghnia dengan menampilkan foto mendiang Vidi Aldiano. Pada unggahan itu, Aghnia menyoroti pentingnya menjaga kesehatan sambil disisipi dengan konten promosi produk.

Unggahan itu pun langsung menuai kemarahan publik yang menyebut Aghnia tidak memiliki empati. Bahkan tidak sedikit netizen yang melaporkan tindakan Aghnia kepada Deddy Corbuzier sahabat Vidi Aldiano.

“@mastercorbuzier td dia promosi obat herbal pake fotonya Vidi nih, Om,” tulis akun @putriiii****

“Kak kamu influencer yg cukup besar tapi pleaseee kak empati sedikit. Berita duka jgn dibuat konten endorse (konten promosi produk),” kata @debimare***

“Om @mastercorbuzier tindak om, dia ngonten alm Vidi buat jualan dia om,” ujar @restinurmali***

“Banyak bgt problemnya Aghnia mulai dr main arab2an, main marga2an, skrg pake muka alm buat iklan, sakit,” komentar @mukane***

“Om @mastercorbuzier tolong diapain kek ni org endorse bawa berita kematian Vidi,” kata @iloviada***

Sejak unggahan itu viral dan menuai hujatan publik, Aghnia lantas menyampaikan permohonan maaf atas konten yang ia buat. Ia mengaku kepergian Vidi Aldiano kehilangan besar bagi banyak orang.

“Dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas konten yang saya unggah dan telah menimbulkan kesalahpahaman. Kepergian almarhum Vidi Aldiano merupakan kehilangan besar bagi banyak orang. Beliau adalah sosok yang selalu membawa keceriaan, energi positif, dan tawa bagi banyak orang, termasuk bagi saya pribadi,” tulis Agnia di Instagram Story, dikutip ERA, Selasa (17/6/2026).

Lalu, Aghnia menuturkan bahwa ia tidak memiliki niat apapun untuk membela diri atas konten yang dibuat. Ia pun sadar telah melakukan kesalahan dengan menyertakan video mendiang Vidi Aldiano untuk kontennya.

“Tidak ada sedikit pun niat dari saya untuk membela diri. Saya sepenuhnya menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan dengan menyertakan video pesan almarhum yang mengatakan bahwa "harta dunia tidak selalu membawa kebahagiaan, terutama ketika seseorang menghadapi cobaan kesehatan.",” ungkapnya.

Aghnia lantas menjelaskan video yang dibagikan itu sudah langsung dihapus beberapa menit setelah diunggah. Ibu dua anak ini menuturkan kondisi yang dialami Vidi saar itu kuga sedang menimpa sahabat terdekatnya.

“Namun saya menyadari bahwa penyampaian saya, terutama dengan adanya penyebutan nama brand dalam konteks tersebut, adalah sesuatu yang tidak tepat. Niat saya sebenarnya ingin berbagi pengingat tentang pentingnya kesehatan dan merawat diri, tetapi cara penyampaiannya jelas kurang bijak,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Aghnia kembali menyampaikan permintaan maaf atas tindakan yang dilakukan. Ia pun menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran di masa depan.

“Dengan segala keterbatasan dan kekurangan saya sebagai manusia, sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang merasa tidak nyaman atau tersinggung atas hal ini,” katanya.

“Terima kasih atas pengertian dan perhatian dari teman teman saya pribadi memohon maaf sebesar besarnya hal ini adalah pembelajaran besar untuk saya sekarang dan selamanya,” sambung Aghnia.

Vidi Aldiano menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu (7/3/2026) di kediamannya dengan ditemani orang-orang tercinta. Vidi menutup mata sekira pukul 16.33 WIB setelah berjuang selama enam tahun melawan kanker ginjal.

Jenazah Vidi Aldiano dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemakaman itu dihadiri sejumlah kerabat seperti Bunga Citra Lestari, Tara Basro, Luna Maya, Raisa, Afgan, Enzy Storia, Nino RAN, Baskara Mahendra, Yuki Kato, Deddy Corbuzier, Habib Ja’far, Reza Chandika, hingga Prilly Latuconsina.