PDIP Pastikan Megawati Absen Undangan Prabowo di Istana, Ini Alasannya

ERA.id - Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dipastikan tidak menghadiri undangan dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan malam ini. Alasannya karena sedang berada di luar kota.

"Benar (tidak datang), Ibu terlanjur di Bali sejak minggu lalu karena ada acara internal yang sudah dirancang sejak lama," ujar Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus saat dikonfirmasi, Selasa (3/3/2026).

Dikabarkan Megawati tengah menghadiri acara kesenian di Bali. Menurut Deddy, acara itu sudah lama diagendakan dan dijadwalkan Megawati kembali ke Jakarta di akhir pekan ini.

"Dan sesuai jadwal, baru akan kembali paling cepan akhir minggu ini," kata Dedy.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengundang presiden dan wakil presiden terdahulu di Istana Kepreidenan, Jakarta, pada Selasa (3/3) malam. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pertemuan itu bukan sekadar ajang silaturahmi.

Menurutnya, dalam pertemuan malam nanti, secara khusus Prabowo akan membahas masalah geopolitik.

"Undangan ini tentunya soal silaturahmi, apalagi ini bulan Ramadan. Yang kedua, Pak Presiden memberikan update kepada presiden-presiden terdahulu mengenai situasi geopolitik terbaru pasca Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).