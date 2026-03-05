Digelar Dua Hari, Raisa Sulap JCC Jadi Panggung Spektakuler

ERA.id - Raisa Andriana kembali dengan konser spesial setelah sukses mengguncang Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) beberapa waktu lalu. Konser tahun ini Raisa akan diiringi oleh Andi Rianto dan Magenta Orcestra yang diadakan selama dua hari.

Bertajuk Raisa Live in Concert: Love & Let Go, konser ini akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada 6 dan 7 Juni 2026.

CEO Juni Records, Adryanto Pratono alias Boim mengatakan konser Raisa kali ini merupakan 'hadiah' untuk para penggemar yang tumbuh dan berkembang dari lagu-lagu Raisa sejak album pertama.

"Sebenarnya ya konser ini adalah sebuah fase untuk menemani YouRaisa yang selama ini ditemenin sama musik-musiknya Raisa gitu, tentang stage of life-nya dia, tentang feelings, tentang stories, tentang changes-nya mereka, dan mereka beranjak dewasa dengan musik-musiknya," ujar Boim saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2026).

"Kurang lebih berkaitan dari album Raisa sampai ke Its Personal, AmbiVert yang terakhir," sambung Boim.

Selain menyuguhkan kumpulan lagu dari lima album Raisa, Boim mengungkap tatanan panggung kali ini akan jauh berbeda. Promotor Antara Suara dan Juni Records akan menghadirkan panggung asimetris tanpa adanya tiang penghalang untuk tiap kategori pemegang tiket konser.

"Yang paling menarik adalah kita akan menghadirkan asymmetrical stage. Jadi bukan 360, tapi ini asymmetrical. Secara layout, desainernya Yoga, coba untuk menggambar terlihat sangat seamless, tidak ada tiang-tiang," jelas Boim.

"Posisi duduk di setiap sudutnya akan menghasilkan experience yang berbeda. Konsepnya adalah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau duduk di tribun, lower tribun tengah akan seperti apa, di wing kiri seperti apa, di wing kanan seperti apa," tambahnya.

Lebih lanjut, Boim menjelaskan konser Love & Let Go Raisa ini akan didukung dengan teknologi panggung terkini yang menjadi bagian elemen penting sebuah pertunjukan.

Sementara itu, Raisa mengungkap kegembiraannya bisa menggelar konser dengan diiringi Andi Rianto. Pelantun "Mantan Terindah" ini menekankan lagu yang akan dibawakan akan diaransemen ulang dengan nuansa berbeda.

"Menurut aku ini pengalaman yang bakalan luar biasa banget bagi aku tapi juga bagi penonton gitu karena gimana nanti semua lagu aku bakalan diaransemen ulang. Jadi bukan lagu Raisa ditambahin strings gitu," kata Raisa.

Harga tiket konser Raisa dibagi ke beberapa ketegori mulai dari Rp550.000 hingga Rp3.750.000. Khusus kategori Diamond, penonton akan mendapatkan pengalaman eksklusif berupa Raisa Blind Box Album serta Soundcheck Experience sebelum konser dimulai.