Dilaporkan Hilang oleh KontraS Ternyata Kabur, Eko: Mau Hidup Mandiri

ERA.id - Polisi telah menemukan Eko Purnomo dan Bima Permana Putra yang dilaporkan hilang oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Keduanya ternyata kabur dari rumah.

"Dari hasil komunikasi kami dengan saudara Bima, beliau menyampaikan bahwa alasan kepergian meninggalkan rumah, hal tersebut dikarenakan karena beliau ingin hidup mandiri," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra saat konferensi pers di kantornya, Kamis (18/9/2025).

"Adapun alasan Saudara Eko mengapa yang bersangkutan sampai naik ikut kapal bekerja untuk mencari nafkah dalam hal ini untuk kehidupan dan Saudara Eko sendiri ingin hidup secara mandiri," tambah Dirressiber Polda Metro Jaya Kombes Roberto GM Pasaribu.

Polda Metro Jaya menunjukkan Eko dan Bima yang telah ditemukan. Eko datang bersama ibunya. Dia lalu menyampaikan sudah dicari-cari selama tiga Minggu oleh keluarganya.

Pria ini kemudian meminta maaf ke ibunya karena pergi ke Kalimantan Tengah tanpa memberi kabar. "Pas itu kendalanya handphone-nya sudah mati, jadi nggak pamit," tutur Eko.

Bima lalu berbicara. Dia juga menyampaikan permohonan maaf karena pergi Malang, Jawa Timur, tanpa pamit. "Dan ingin memohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di sosial media selama ini dan saya dikabarkan hilang," ucap Bima.

Keduanya lalu kompak tak ikut aksi unjuk rasa di kawasan Jakarta pada akhir Agustus lalu.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi menambahkan polisi masih mencari keberadaan Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputradewo yang masih dinyatakan hilang. Petugas telah berkomunikasi dengan keluarga korban untuk melakukan proses pencarian.

"Kami mohon doa dari semua pihak, ini tim masih bekerja. Semoga bisa segera ketemu ya, Saudara Reno dan Saudara Farhan Muhammad Farhan Hamid," kata Ade.