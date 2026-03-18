Tingkah Menhub Dudy Bikin Pemudik yang Ngantre Lama di Pelabuhan Ketapang Marah

ERA.id - Antrean yang sangat lama di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, pada Selasa kemarin, membuat pemudik marah dan menyoraki Menteri Perhubungan (Menbub), Dudy Purwagandhi.

Dudy dianggap tak berempati terhadap pemudik yang sudah ngantre lima jam. Sementara Dudy dan tim Kemenhub langsung nyelonong dengan mulus masuk kapal di dermaga ponton 4 yang sebelumnya diklaim rusak oleh petugas.

Dudy yang tahu dirinya disoraki masyarakat pun menjawab insiden itu.

"Jadi karena kemarin mungkin karena teman-teman pemudik sudah lama menunggu, jadi agak marah mungkin ya, tapi saya juga memahami," kata Dudy ditemui awak media usai pelepasan peserta Mudik Gratis Polri Presisi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Dudy menegaskan kunjungannya yang meninjau angkutan Lebaran bertujuan mempercepat penanganan kepadatan jelang Nyepi dan Idul Fitri 2026.

Awalnya dia ke Ketapang bertujuan melanjutkan perjalanan menuju Gilimanuk guna berkoordinasi soal kepadatan yang terjadi di kawasan penyeberangan tersebut.

Di Ketapang, ia melihat langsung kondisi antrean kendaraan yang cukup panjang. Melihat itu rombongan Kementerian Perhubungan memilih berjalan kaki, tak menggunakan kendaraan untuk menyeberang. Menurutnya sikap yang diambil itu memungkinkan perjalanan lebih cepat.

Langkah tersebut diambil agar koordinasi di Gilimanuk dapat segera dilaksanakan guna mengatasi kepadatan yang berpotensi meningkat menjelang Hari Raya Nyepi di wilayah tersebut.

Selain itu, upaya percepatan koordinasi dilakukan untuk memastikan permasalahan kepadatan penyeberangan dapat diselesaikan sebelum pelaksanaan Nyepi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kelancaran mobilitas masyarakat yang akan merayakan Idul Fitri.

Meski mendapat sorakan dari pemudik, Dudy menegaskan dirinya memahami situasi tersebut sebagai bentuk kelelahan akibat antrean panjang.

"Jadi kenapa kita ke sana segera? Karena kita ingin supaya koordinasi di Gilimanuk dapat segera dilaksanakan karena Gilimanuk kan itu nanti ada Hari Raya Nyepi. Harapannya bahwa permasalahan atau kepadatan di Gilimanuk dapat kita segera selesaikan sebelum Hari Raya Nyepi. Itu yang menjadi tujuan kami," kata Dudy.