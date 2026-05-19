Viral! Kerbau Albino di Bangladesh Mirip Donald Trump dan Netanyahu, Punya Rambut Emas

ERA.id - Viral dua kerbau albino di Bangladesh disebut memiliki kemiripan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Kerbau albino itu sukses mencuri perhatian menjelang perayaan Iduladha.

Menurut laporan The Business Standard, kerbau albino yang mirip dengan Trump itu memiliki bobot seberat 700 kilogram. Kerbau itu berada di Rabeya Agro Farm, Paikpara, Narayanganj.

Pemilik kerbau, Ziauddin Mridha mengatakan hewan itu ia beli dari pasar ternak di Rajshahi sekitar 10 bulan lalu.

"Adik laki-laki saya bercanda menaimanya Donald Trump setelah melihat bulu di kepalanya. Hewan ini sangat tenang. Kerbau albino umumnya damai dan tidak menjadi agresif kecuali diprovokasi," ujar Ziauddin.

Dari video yang beredar, kerbau albino itu memang memiliki rambut emas yang panjang dan sekejap mata mirip Donald Trump.

Selain kerbau mirip Trump, seekor kerbau lainnya juga tidak kalah menarik perhatian publik. Kerbau yang memiliki berat lebih dari 750 kilogram itu dijuluki Benjamin Netanyahu.

Berbeda dari kerbau Trump, kerbau Netanyahu ini dikenal sebagai hewan energik dan nakal. Kerbau Netanyahu juga dilaporkan sering mendengus keras dan menyerang para pawangnya ketika merasa ingin melakukannya.

Lebih lanjut, Ziauddin mengatakan hewan tersebut telah terjual seharga 550 taka atau sekitar Rp79 ribu per kilogram. Kerbau itu akan dikirim kepada pemilik barunya minggu depan.

Rabeya Agro Farm telah menyiapkan sekitar 200 ekor sapi untuk Iduladha tahun ini, hampir semuanya sudah dipesan dan pengiriman akan segera dimulai.