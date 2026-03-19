Momen Prabowo dan Bawahannya Menggenggam Tangan Megawati di Istana

ERA.id - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bersama Ketua DPR RI Puan Maharani mendatangi Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/3/2026) siang. Mereka diterima Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Saat di Istana, tampak Prabowo menggenggam tangan dan menuntun Megawati berjalan. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, terlihat membungkuk dan menempelkan dahinya ke tangan Mega.

Dalam foto lainnya, Prabowo dan Megawati juga tampak duduk dalam satu sofa di salah satu ruangan Istana Merdeka, di hadapan keduanya, nampak Dasco dan Puan turut duduk mendampingi. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana hangat dan kekeluargaan.

Dalam pertemuan itu juga nampak putra Presiden Prabowo putranya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo (Didit) dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi Presiden Prabowo (@prabowo), pertemuan tersebut dilakukan untuk melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa.

"Pada hari ke-29 bulan Ramadan menjelang Idulfitri 1447 H, saya menerima Presiden Ke-5 RI, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka. Pertemuan ini melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa," tulis unggahan tersebut.

Diketahui, Presiden Prabowo telah mengundang sejumlah pemimpin bangsa ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3).

Pertemuan silaturahmi antarpemimpin bangsa itu turut dihadiri Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono, serta Wakil Presiden Ke-13 RI Ma’ruf Amin.

Teddy mengatakan forum ini akan membahas berbagai isu strategis, baik dalam konteks nasional maupun global dan Prabowo berkeinginan menyerap secara langsung pandangan, pengalaman, dan masukan dari para tokoh bangsa.