Pemerintah dan Pertamina Sepakat Belum Naikkan Harga BBM

ERA.id - Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, baik subsidi maupun non-subsidi, belum naik. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan itu.

Isu kenaikan harga BBM memang kian berkembang. Terbaru, beberapa akun di media sosial sudah membagikan kemungkinan harga kalau BBM non subsidi akan melonjak.

"Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi," kata Prasetyo melalui keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Keputusan itu, katanya, diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga memastikan pastikan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia sehingga masyarakat diminta tidak panik ataupun resah terhadap isu kenaikan harga.

"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian," terangnya.

Pemerintah berharap klarifikasi tersebut dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekaligus meredam kekhawatiran terkait isu kenaikan harga BBM yang sempat berkembang.