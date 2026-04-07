MBG Kerap Diprotes, Amran Sulaiman: Mungkin yang Kritik Tak Pernah Miskin

ERA.id - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan rasa tak sukanya kepada masyarakat yang suka mengkritik proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Katanya, mereka mungkin tak pernah merasakan miskin.

"MBG jangan lihat berdiri sendiri. MBG ini penggerak ekonomi di desa. Jadi, menggerakkan ekonomi yang hortikultura sayur-sayuran, penjual ayam, telur, ini bergerak semua dari hulu sampai hilir. Mungkin yang mengkritik tidak pernah merasakan miskin," kata Amran di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin kemarin.

Amran mengklaim petani hortikultura merasakan manfaat dari peningkatan permintaan pasar.

Selain itu, kata dia, sektor peternakan juga mengalami hal serupa, baik bagi peternak ayam dan telur.

Menurut dia, besarnya perputaran ekonomi dari proyek yang banyak diprotes ini berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah yang sebagian besar beredar di wilayah pedesaan Indonesia.

Amran optimis program itu terus memberikan manfaat luas bagi masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.

"Berapa juta peternak kita? Ada 3,8 juta. Ini bergerak semua, dari unggas, sapi, kambing dan seterusnya. Nah, ini bergerak semua. Jangan lihat berdiri sendiri. Bayangkan kalau Rp300 triliun bergerak di desa," tutur Amran.