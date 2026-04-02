Adik Amran Sulaiman Rutin Buang Duit Pemprov Sulsel Demi Sewa Helikopter?

ERA.id - Heboh Gubernur Sulawesi Selatan, Sudirman Sulaiman, dikabarkan telah membuang Rp2 miliar duit Pemprov Sulsel untuk sekadar menyewa helikopter demi bepergian.

Pemprov Sulsel pun meluruskan. Katanya angka tersebut merupakan pagu anggaran dalam dokumen perencanaan, bukan realisasi penggunaan anggaran. Artinya, uang itu belum dibelanjakan.

“Anggaran tersebut sudah tercantum dalam perencanaan, namun belum ada realisasi,” kata Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sulsel, Suhartono dalam keterangannya di Makassar, Kamis (2/4/2026).

Soal penyewaan helikopter, Suhartono mengaku, itu merupakan bagian penting dalam merespons kebutuhan kedaruratan, seperti penanganan bencana, evakuasi darurat, serta dukungan mobilitas cepat.

“Sewa helikopter ini diproyeksikan untuk kepentingan mendesak, serta mendukung penanganan kedaruratan seperti bencana banjir, termasuk untuk akses ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat,” jelasnya.

Intinya dia bilang, anggaran yang dikelola itu bukan untuk dibelanjakan secara rutin, melainkan situasional.

Selebihnya Suhartoni bilang, adik Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini memang sering bepergian menggunakan helikopter dan ongkosnya tak pernah menggunakan anggaran pemerintah daerah.