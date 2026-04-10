Beli Motor Mahal untuk Petugas MBG, Langkah BGN Tak Tepat

ERA.id - Politisi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris heran dengan tingkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang membeli puluhan ribu motor berharga mahal untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Makanya, Senin (13/4) pekan depan, Komisi IX DPR RI akan memanggil BGN yang mengatur proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) itu.

“Senin besok kami akan mengundang BGN bersama dengan beberapa instansi lain,” ucap Charles di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin.

Dia kaget dengan munculnya video soal kedatangan puluhan ribu motor listrik untuk MBG. Menurut dia, pengadaan ini tak tepat apalagi pemerintah gencar menghemat alias efisiensi anggaran.

“Program ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia sehingga penggunaan anggaran harus fokus untuk tujuan utama itu,” katanya menekankan.

Menurut Charles, tidak ada konsultasi kepada DPR untuk proyek ini. Untuk itu, BGN dinilai perlu menjelaskan kepada publik, termasuk legislator, ihwal pengadaan dimaksud.

“Kami mau menanyakan nanti tujuannya apa, urgensinya apa, dan dasar pengadaan itu seperti apa?” tuturnya.