Parahnya MBG di SD Cisarandi 1 Cianjur, Ada Belatungnya

ERA.id - Viral video penemuan belatung pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima sejumlah siswa di SDN Cisarandi 1, Kecamatan Warungkondang, Cianjur, Jawa Barat. Alhasil, mereka ogah menyantapnya.

Bahkan dalam video, orang yang merekamnya menyebut kalau MBG berbelatung yang berada di hadapannya seperti bangkai, baunya busuk.

Setelahnya Satuan Tugas (Satgas) MBG Cianjur, Jawa Barat, menyambangi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cisanrandi II.

Kepala Dinkes Cianjur Made Setiawan yang ikut berkunjung pun meminta Kepala SPPG Cisarandi untuk memperbaiki sejumlah kekurangan.

Dalam kunjungan itu, mereka mendapati Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), ruang pengemasan, dan tempat pencucian, yang semuanya bermasalah.

"Kami berkomitmen untuk menjalankan program strategis nasional supaya berjalan dengan baik, ketika ada temuan kami minta segera diperbaiki," katanya, Kamis (9/4/2026).

Sedangkan terkait hasil penelusuran rekaman video viral menu di media sosial yang tidak layak dikonsumsi siswa sebagai penerima manfaat, kata dia, masih membutuhkan investigasi mendalam sehingga pihaknya belum dapat memberikan kesimpulan.

"Penjelasan dari pihak SPPG menyatakan makanan yang tidak layak dalam video hanya satu, sedangkan pada hari yang sama pendistribusian dilakukan dengan total sebanyak 2.799 porsi makanan untuk siswa penerima manfaat," katanya.

Sementara Ketua Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Cianjur, Sirojudin mengatakan pihaknya segera menginvestigasi masalah belatung ini.

Dia akan memastikan kesesuaian menu yang diberikan pada penerima manfaat, termasuk bahan makanan yang digunakan sebelum dan sesudah didistribusikan, guna memastikan video viral yang beredar.

“Kami masih menunggu laporan dari Kepala SPPG dan melakukan pengecekan ke lapangan, kami segera melaporkan ke pusat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi," katanya.