Singgung Adik Prabowo yang Masuk Pemerintahan, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Minta Maaf

ERA.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud akan membeli perabotan mewah di rumah jabatan memakai duit pribadi usai didemo masyarakat luas.

"Seperti kursi pijat serta akuarium air laut, saya tanggung secara pribadi," kata Gubernur Rudy Mas'ud di Samarinda, Senin kemarin.

Meski proyek renovasi rumah dinas senilai Rp25 miliar disusun sebelum dirinya menjabat, beban tanggung jawab moral tetaplah berada padanya.

Sebagai wujud transparansi anggaran ke depan, ia menegaskan seluruh perincian item proyek perbaikan fasilitas di kediaman dinas tersebut akan segera dievaluasi dan diaudit ulang secara terbuka agar tidak membebani uang negara.

"Peruntukan anggaran fasilitas bagi pimpinan daerah pada masa mendatang dirancang jauh lebih sederhana agar sepenuhnya dapat berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat," katanya.

Imbas demonstrasi besar pula, Rudy memberhentikan keluarganya dari jabatan struktural di pemerintah provinsi setempat termasuk posisi adiknya, Hijrah Mas'ud sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur Kaltim untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).

Rudy juga meminta maaf sehabis menyamakan keputusannya memasukkan keluarganya dalam pemerintahan seperti Presiden Prabowo Subianto memberi jabatan kepada adiknya sendiri, Hashim Djojohadikusumo.