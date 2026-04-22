Publik Ngamuk Lihat Gubernur Kaltim Rudy Renovasi Rujab Rp25 Miliar Saat Efisiensi

ERA.id - Warga mengamuk pada Selasa malam kemarin di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda. Mereka memprotes Gubernur Rudy Mas'ud yang membelanjakan Rp25 miliar untuk merenovasi rumah jabatan.

Demonstrasi awalnya damai lalu ricuh. Aksi lempar batu mewarnai momen tersebut sebab massa kecewa pimpinan daerah tak menemuinya.

Aparat kepolisian dari Polresta Samarinda bersama tim gabungan terpaksa menembakkan meriam air (water cannon) guna menertibkan kerumunan.

Unjuk rasa tersebut pada dasarnya mendesak DPRD Kaltim untuk segera menggunakan hak angket serta interpelasi.

Mereka mempertanyakan apa urgensi penggunaan anggaran daerah senilai Rp25 miliar yang dialokasikan untuk renovasi mewah rumah jabatan Rudy, saat kondisi rakyat sedang susah dan efisiensi.

Para pengunjuk rasa juga membentangkan spanduk besar bertuliskan "Kaltim Darurat KKN", menggambarkan betapa kental nepotisme di masa pemerintahan Rudy Mas'ud, yang melenggangkan kerabatnya menduduki kursi strategis.

Rudy merespons

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, baru hari ini bisa memberi kabar. Dia mengapresiasi masukan dari ribuan massa yang berunjuk rasa dan menyesaki Jalan Gajah Mada dan di sepanjang Teras Samarinda dengan bentangan hampir satu kilometer.

Rudy berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjadi mata dan telinga pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di Benua Etam.

Menurutnya, berbagai masukan yang disuarakan oleh publik merupakan bahan evaluasi terbaik untuk mengakselerasi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke depannya.

"Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa arah masa depan takdir Provinsi Kalimantan Timur berada di tangan para generasi muda yang peduli," ungkap Rudy, Rabu (22/4/2026).