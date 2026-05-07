Panglima TNI Tunjuk Letjen Robi Herbawan Sebagai Kepala BAIS

ERA.id - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menunjuk Letjen Robi Herbawan sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang baru. Robi menggantikan Letjen Yudi Abrimantyo.

Robi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Pertahanan (BIK Intelhan) Kementerian Pertahanan (Kemhan).

"Benar, Letjen TNI Robi Herbawan saat ini mendapat amanah sebagai Kabais TNI. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen Kementerian Pertahanan RI," kata Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen Rico Ricardo Sirait kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).

Rico menambahkan penunjukan Robi sebagai Kabais TNI merupakan bagian dari proses regenerasi dan penguatan organisasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas intelijen strategis pertahanan negara.

Diketahui, Letjen Yudi Abrimantyo mundur dari jabatannya sebagai Kabais TNI usai peristiwa empat anggota BAIS TNI terlibat dalam penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Empat anggota BAIS, yakni Sersan Dua Edi Sudarko, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Kapten Nandala Dwi Prasetya, dan Letnan Satu Sami Lakka sedang menjalani sidang di Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Untuk Andrie Yunus sendiri masih menjalani perawatan di RSUD.