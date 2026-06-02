Taylor Swift Girang Isi Soundtrack Toy Story 5, Kembali Nyanyikan Musik Country

ERA.id - Taylor Swift secara resmi mengumumkan lagu terbaru sekaligus yang menjadi soundtrack film animasi Toy Story 5, "I Knew It, I Knew You". Lagu ini akan menandai kembalinya Taylor Swift dengan musik country-nya.

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Taylor Swift melalui unggahan di Instagram-nya, Selasa (2/6/2026). Pada unggahan itu, Taylor mengatakan lagu terbaru untuk Toy Story 5 akan dirilis pada 5 Juni mendatang.

"Kalian tahu kan! Lagu orisinal baru saya ‘I Knew It, I Knew You’ untuk Disney dan @Pixar’s @toystory 5 akan segera hadir pada 5 Juni," tulis Taylor dikutip ERA, Selasa (2/6/2026).

Pasangan Travis Kelce ini lantas bercerita bahwa dirinya memiliki mimpi menulis lagu untuk film yang sudah menemaninya di masa kecil. Mimpi itu pun menjadi nyata setelah Taylor ditunjuk oleh Disney untuk memproduksi "I Knew It, I Knew You".

"Saya selalu bermimpi bisa menulis lagu untuk karakter-karakter ini yang saya kagumi sejak saya masih kecil berusia 5 tahun menonton Toy Story pertama," tuturnya.

Selain itu, Taylor juga mengakui bahwa dirinya jatuh cinta dengan film Toy Story 5 saat pertama kali diberi tahu. Ia pun bersemangat untuk menulis dan menciptakan lagu yang terinspirasi dari perjalanan Jessie, si gadis koboi yang bersemangat.

"Saya langsung jatuh cinta dengan Toy Story 5 ketika saya beruntung bisa menontonnya di tahap awal, dan saya menulis lagu ini segera setelah pulang dari pemutaran film. Terkadang kita hanya tahu, kan?" imbuhnya.

Lagu ini ditulis dan diproduseri bersama oleh Taylor Swift dan Jack Antonoff, yang kembali bekerja sama dengan sang bintang setelah terakhir kali muncul di album “The Tortured Poets Department” miliknya.

Nantinya lagu ini akan dirilis sebagai sngle CD melalui toko online dengan versi akustik, piano serta versi studio. CD tersebut akan tersedia di toko hingga Rabu (3/6) sebagai edisi terbatas dan akan dikirim pada 19 Juni, bertepatan dengan penayangan Toy Story 5.

Diketahui lagu "I Knew It, I Knew You" ini juga menandai kembalinya Taylor Swift ke akar musik country-nya sebagai penyanyi dan penulis lagu yang memecahkan rekor.

Keterlibatan Taylor Swift untuk film Toy Story 5 ini sebelumnya ramai dibicarakan oleh penggemar sejak April lalu. Namun pada Jumat (29/5), rumor itu semakin kencang saat muncul papan reklame di seluruh penjuru negeri dengan akronim "TS" yang dikelilingi oleh 13 awan kartun. Angka ini juga mewakili keberuntungan Taylor yang sering digunakan.

Tidak berhenti sampai di situ saja, akun resmi Disney beberapa kali melontarkan sindiran selama akhir pekan melalui cuitan yang merepresentasikan lirik Taylor untuk keterngan papan reklame, yang beberapa di antaranya menampilkan karakter Jessie.