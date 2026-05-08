Gelaran WCCE Hadir Selama 3 Hari, Menekraf Harap Bisa Jadi Ruang Kolaborasi Kreatif

ERA.id - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) resmi meluncurkan The Fifth World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026. Ajang ini akan digelar pada 21-30 Oktober 2026.

Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya mengatakan gelaran ini diharapkan bisa menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui forum ini, Indonesia turut menyiapkan dokumen Jakarta Vision for Creative Economy sebagai dasar pembentukan agenda kebijakan ekonomi kreatif di tingkat global.

"WCCE sejak awal bukan hanya forum diskusi, tetapi platform untuk menyusun agenda kebijakan internasional. Fokusnya adalah memastikan ekonomi kreatif masuk dalam prioritas global dengan output yang terukur,” ujar Menteri Ekraf Riefky Harsya saat ditemui di Autograph Tower, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Pada tahun ini, WCCE mengusung tema Inclusively Creative: Collective Continuity dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor yang menggabungkan forum kebijakan, pertemuan bilateral, dan business matching untuk menghasilkan kesepakatan serta kerja sama konkret. Ajang ini akan berlangsung selama tiga hari mulai dari 21 hingga 23 Oktober 2026 di Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran.

Menteri Ekraf berharap acara ini ditargetkan bisa melibatkan sekitar 80 negara. Nantinya dalam forum ini akan mempertemukan pemerintah, organisasi internasional, pelaku industri, akademisi, komunitas, serta investor dalam satu platform yang mengintegrasikan perumusan kebijakan dan kerja sama bisnis.

"Dokumen Jakarta Vision akan dirumuskan bersama negara peserta dan ditujukan untuk menjadi resolusi berikutnya di PBB, sehingga ekonomi kreatif memiliki pijakan kebijakan yang lebih kuat secara global," ujar Riefky.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, Dian Permanasari, menambahkan bahwa forum ini juga memfasilitasi pertemuan bilateral dan business matching lintas negara untuk mempercepat realisasi kerja sama.

"Melalui skema pertemuan antarpemerintah dan pelaku usaha, WCCE membuka ruang implementasi kerja sama yang dapat ditindaklanjuti secara langsung,” ujarnya.

WCCE 2026 menjadi bagian dari rangkaian Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) yang mengaktivasi kegiatan ekonomi kreatif di berbagai daerah secara nasional.