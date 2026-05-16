Nasabah PNM Mekaar Buktikan Pemberdayaan Perempuan Bisa Menguatkan Ekonomi Keluarga

ERA.id - Pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah kontribusi UMKM yang mencapai lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, peran perempuan dalam mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Lebih dari separuh pengusaha UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, menjadikan mereka pilar penting dalam ekonomi keluarga sekaligus penggerak perubahan di lingkungan sekitarnya.

Melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) hadir menjangkau perempuan prasejahtera agar memiliki akses yang lebih luas terhadap pendampingan usaha, serta jejaring sosial berbasis kelompok.

Tidak hanya memberikan modal finansial, PNM juga menghadirkan modal intelektual melalui pelatihan dan pendampingan usaha, serta modal sosial melalui pertemuan kelompok yang menjadi ruang berbagi pengalaman, saling menguatkan, dan saling menginspirasi antaranggota.

Dampak dari pendampingan tersebut turut terlihat dari capaian nasabah PNM Mekaar yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Women’s Inspiration Awards 2026 yang diselenggarakan pada 30 April 2026. Salah satunya Nurjannah, nasabah PNM Mekaar yang menilai pendampingan intensif menjadi bagian penting dari perjalanan usahanya. Ia menyebut, keberhasilannya bukan hanya lahir dari kerja keras pribadi, tetapi juga dari proses pembinaan yang terus dilakukan PNM.

“Alhamdulillah dengan adanya binaan dari PNM ini, saya bisa melangkah sejauh ini. Yang tadinya saya hanya usaha kecil, tapi karena selalu mendapatkan binaan dari PNM, alhamdulillah hari ini saya bisa berdiri di sini untuk mendapatkan penghargaan ini. Terima kasih banyak PNM, saya sangat bersyukur sekali,” ungkap Nurjannah.

Hal senada disampaikan Sri Kartini, nasabah PNM Mekaar Magelang, yang menilai kehadiran PNM telah membantu pengusaha kecil untuk terus berkembang dan naik kelas. Baginya, PNM bukan hanya lembaga pembiayaan, tetapi juga mitra yang hadir mendampingi proses pertumbuhan usaha dari dekat.

“PNM selalu memberikan pendampingan kepada UMKM. Kami sangat berterima kasih kepada PNM, yang selalu memberikan semangat untuk kami para pengusaha UMKM,” tutur Sri Kartini.

“Harapan kami, perempuan-perempuan yang ada di Indonesia selalu berdaya dan ikut membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga,” tambahnya.

Women’s Inspiration Awards 2026 menjadi ruang apresiasi bagi perempuan-perempuan tangguh yang tidak hanya mampu membangun usahanya sendiri, tetapi juga memberi dampak sosial bagi lingkungan. Keberhasilan nasabah PNM Mekaar dalam ajang tersebut menjadi bukti bahwa pemberdayaan perempuan melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan jejaring sosial mampu melahirkan pengusaha ultra mikro yang mandiri, percaya diri, dan berkontribusi bagi ekonomi lokal.