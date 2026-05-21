Curhat Purbaya Batal Tunaikan Ibadah Haji Tahun Ini: Belum Rezeki

ERA.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap bahwa dirinya batal menunaikan ibadah haji pada tahun 2026. Ia mengaku sedih lantaran batal menunaikan ibadah haji bersama keluarganya.

Curahan hati itu disampaikan oleh Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5). Sambil tertawa kecil, Purbaya mengaku dirinya batal menunaikan rukun islam yang ke-5 itu.

"Nggak jadi (berangkat haji)," kata Purbaya dilansir Antara.

Purbaya tidak mengungkap alasan dia batal menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Namun, dia mengatakan batalnya keberangkatan haji tersebut bukan karena permintaan Presiden Prabowo Subianto maupun adanya tugas negara.

"Nggak, nggak diminta Presiden, belum saatnya mungkin, belum rezekinya," ujarnya.

Di sisi lain, Purbaya tidak menampik bahwa dirinya merasa sedih lantaran gagal menunaikan ibadah haji. Ia pun berharap pada musim haji berikutnya bisa berangkat bersama keluarga.

"Ya sedih, sedih nggak sedih lah, karena emang belum saatnya mungkin. Doa-in tahun depan nggak batal lagi," tuturnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan kegagalan tahun ini dalam menunaikan ibadah haji bukan hanya terjadi pada dirinya saja. Seluruh keluarga intinya pun turut batal berangkat di tahun ini.

"Sekeluarga semua (batal)," ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan dirinya berencana berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji pada Kamis (21/5), jika tidak ada halangan.

"Kamis (21/5), kalau nggak ada halangan," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5).

Purbaya mengatakan dirinya telah melakukan persiapan ibadah haji sejak dua pekan terakhir. Dia menyebut masih mempelajari doa-doa untuk pelaksanaan ibadah haji.

"Persiapan haji sudah dua minggu lalu, sudah belajar tapi doa-doanya, masih lupa juga," ucapnya.

Purbaya juga mengatakan rencananya akan menjalankan ibadah haji selama 10 hari.

"10 hari," ucapnya singkat.