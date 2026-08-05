Debut Jadi Sutradara, Pasha Gandeng Kiesha Alvaro dan Zara Leola di Video Klip Terbaru Ungu

ERA.id - Grup band Ungu merilis karya terbaru sebagai langkah awal perayaan 30 tahun berkarya berjudul “Utara Selatan”. Lagu ini juga menandai debut Pasha sebagai sutradara dengan menggandeng Keisha Alvaro dan Zara Leola.

Enda yang menciptakan lagu “Utara Selatan” mengisahkan tentang percintaan sepasang kekasih yang dihadapkan dengan pilihan. Tema percintaan ini dipilih oleh Enda dengan pertimbangan bisa menjadi karya abadi dan dikenang oleh pendengar.

“Kalau ceritanya ya, biasa lah percintaan mungkin ya. Karena yang paling biasa kalau sepengalaman aku nulis lagu di Indonesia ini bahwa lagu tragis tuh biasa abadi tuh adanya,” ujar Enda saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Lalu, kata Enda, lagu kisah percintaan ini juga melibatkan seluruh personel dalam menentukan musik dan membuat keputusan. Ia pun melakukan banyak diskusi dengan Pasha selama berada di perjalanan.

“Ini adalah salah satu lagu bener-bener yang kita rembukin bareng banget. Bener-bener kayak dulu gitu. Aku pertama kali dengerin lagu ini di perjalanan dari luar kota,” jelasnya.

Di sisi lain, vokalis Ungu, Sigit Purnomo Said alias Pasha membenarkan bahwa keputusan merilis lagu baru ini ditentukan bersama-sama dengan para personel lainnya. Baginya, apabila satu personel tidak setuju dengan lagu baru maka hal itu tidak akan dirilis.

“Rumusan di Ungu tuh kan sederhana, kita sepakati bersama bahwa lagu ini kita setuju untuk di-record. Karena kalau di Ungu tuh kalau satu kurang happy, ya kasarnya lagunya kita ganti. Mending jangan. Kalau satu masih keberatan, dua... dua apalagi gitu, kalau dua ya udah kita anggap lagunya hangus kira-kira gitu,” jelas Pasha.

Sementara itu, terkait perannya sebagai sutradara video klip “Utara Selatan”, Pasha menggandeng putranya sendiri, Keisha Alvaro dan putri dari gitaris Ungu, Enda, Zara Leola. Kombinasi kedua anak dari personel Ungu ini dinilai tepat untuk menjadi model video klip.

“Jawabannya yang saya bilang, di waktu yang tepat. Tadi ini sudah waktu yang tepat. Iya, udah pas. Tapi kan pasangannya juga harus tepat,” kata Pasha.

“Kiesha dan Zara kan sudah tumbuh bersama dari kecil jadi sudah saling kenal dan memang dua-duanya juga sudah sering terlibat dengan dunia-dunia apa namanya... akting, gitu kan,” imbuhnya.

Lagu “Utara Selatan” sudah bisa didengar di seluruh platform streaming online dan video musiknya bisa disaksikan di YouTube resmi Ungu.