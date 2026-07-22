Nanik Deyang Lepas Jabat Kepala BGN, Mau Fokus Berobat Jantung

ERA.id - Nanik S Deyang mundur menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Pengajuan itu sudah disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto.

Alasannya karena kesehatan dan dibenarkan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan.

"Untuk menjalani pengobatan jantung sekaligus mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Yuza di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Dia mengatakan bahwa dalam waktu sekitar satu setengah bulan memimpin BGN, Nanik sudah bekerja baik.

Sementara di media sosial, Nanik menyampaikan perihal pengunduran dirinya sebagai pimpinan BGN untuk berobat di luar negeri dan akan berangkat pada hari ini.

"Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN," kata Nanik dalam unggahannya.