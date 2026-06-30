Diperiksa KPK soal Kasus Haji, Kurusnya Eks Menpora Dito Disorot

ERA.id - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji.

Selain ditanya soal kasus, Dito juga disorot soal postur badannya yang makin kurus, apakah karena olahraga atau tidak, Dito menjawa singkat.

"Hari ini undangan saja terkait dengan kasus yang haji," ujar Dito saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026) pada pukul 09.58 WIB.

"Iya (rutin olahraga), mumpung lagi enggak sibuk," jawabnya.

KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 pada 9 Agustus 2025.

Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka.

Sementara itu, Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour tidak ditetapkan sebagai tersangka, meskipun sempat dicekal ke luar negeri.

KPK kemudian menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 24 Februari 2026 yang menyebut potensi kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp622 miliar.

Selanjutnya, Yaqut ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026, sedangkan Ishfah ditahan pada 17 Maret 2026.

Status penahanan Yaqut sempat dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 atas permohonan keluarga. Namun, dia kembali ditahan di rumah tahanan KPK pada 24 Maret 2026.

Pada 30 Maret 2026, KPK menetapkan dua tersangka baru, yakni Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia Asrul Aziz Taba. Keduanya kemudian ditahan pada 8 Juni 2026.

Pada 24 Juni 2026, KPK membantarkan atau menangguhkan masa penahanan Yaqut ke RS Polri karena gangguan kesehatan pada saluran pencernaan.