Delapan Bandara Ditutup Imbas Abu Vulkanik dari Erupsi Gunung Anak Krakatau

ERA.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menutup delapan bandara terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk sementara.

Pihaknya pun terus memantau perkembangan aktivitas dan penyebaran abu vulkanik beserta dampaknya terhadap ruang udara dan operasional bandar udara.

Dudy mengatakan kondisi debu yang sebelumnya pada siang anginnya mengarah ke barat, kini berdasarkan informasi dari BMKG anginnya mengarah ke timur dengan kecepatan 5 knot pada level 15.000 feet.

"Melihat informasi tersebut dan koordinasi dengan seluruh 'stakeholder' penerbangan, maka kami memutuskan delapan bandara tersebut akan kami tutup sampai 24.00 WIB," ujar Dudy di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, Minggu (6/9/2026).

Adapun delapan bandara itu yakni Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Radin Inten II Lampung.

Selanjutnya Bandara Husein Sastranegara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Pesisir Barat Lampung, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel.

Dudy menegaskan hak-hak penumpang yang terdampak akibat penutupan sementara bandara tetap harus dipenuhi oleh maskapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maskapai juga wajib melayani penumpang terdampak, termasuk informasi mengenai perubahan status penerbangan serta pilihan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kepada airlines telah disediakan bandara alternatif antara lain Bandara Kertajati, Bandara Juanda, Bandara YIA, serta bandara di Semarang dan Solo," tambah Dudy.

Lebih lanjut Dudy mengatakan keselamatan dan keamanan menjadi prioritas dalam menangani dampak erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) yang mempengaruhi operasional transportasi penerbangan.

Ia menegaskan langkah penghentian sementara atau penutupan operasional bandar udara dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi bila kondisi abu vulkanik dinilai dapat membahayakan keselamatan penerbangan.

Refund dan reschedule

Tak sampai di situ, Dudy memastikan hak penumpang terdampak penutupan delapan bandara dipenuhi melalui layanan refund maupun reschedule penerbangan.

Meski begitu, dia mengaku belum menerima laporan mengenai maskapai yang memproses pengembalian dana, namun seluruh operator penerbangan telah diminta memfasilitasi hak penumpang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah bersama InJourney Airports juga menyediakan transportasi darat gratis berupa kereta api maupun bus bagi penumpang yang penerbangannya dialihkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten menuju bandara alternatif.

Intinya kata Dudy pemerintah terus berupaya menjaga pelayanan kepada penumpang melalui pemenuhan hak refund 100 persen yang penerbangannya dibatalkan akibat abu vulkanik, reschedule, penyediaan transportasi pendukung.