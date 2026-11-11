Sindiran dan Komedi Gelap Ala Prabowo di HUT NasDem

ERA.id - Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam. Di sana dia menyindir dan melemparkan komedi gelap soal penyadapan dirinya ke audiens.

Saat itu sejumlah petinggi partai politik baik yang berada di dalam koalisi dan luar koalisi pemerintah hadir. Beberapa di antaranya, yaitu Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan.

Kemudian, ada pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono yang merupakan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Fianda Hafid, dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman.

Ada pula, Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra.

Lalu apa saja yang dia sampaikan? ERA mencatat tiga poin penting.

Pengkhianatan

"Ada di antara kita yang suka menghina bangsa sendiri. Saya kadang-kadang geleng-geleng kepala sendiri. Tetapi, karena saya suka belajar sejarah, dan saya sudah lama jadi orang Indonesia, jadi saya tidak terlalu kaget. Sejarah peradaban manusia penuh dengan pengkhianatan, dengan kasus-kasus pengkhianatan, karena kekuasaan sangat menggoda," kata Prabowo.

Prabowo juga bersepakat dengan pernyataan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, ihwal pentingnya kaderisasi yang baik dalam parpol.

"Kita butuh kaderisasi yang baik, dan saya kira semua partai melakukan itu. Saya selalu mengatakan semua partai banyak yang baik, tetapi kita harus koreksi diri, banyak partai juga terdiri dari orang-orang yang tidak baik," kata Presiden Prabowo.

Indonesia gelap

Selanjutnya adalah mengembuskan narasi 'Indonesia gelap'. Dia menganggap itu sebagai hal yang jahat dan dibuat oleh orang-orang yang disebutnya memiliki niat buruk terhadap bangsa.

Prabowo mempertanyakan alasan pihak-pihak tertentu menyebarkan narasi tersebut hingga dinilai dapat merusak citra Indonesia.

"Bangsa kita kaya, percaya sama saya. Itu, narasi Indonesia gelap itu adalah jahat dan itu dibuat oleh orang jahat. Dan orang jahat sudah ketahuan saudara-saudara," katanya tanpa membeberkan siapa orang jahat di balik narasi tersebut.

Prabowo mengatakan kalau dirinya dikritik itu merupakan bagian dari rivalitas politik. Namun terasa aneh bila kritik tersebut diarahkan dengan menyebut Indonesia sebagai negara yang gelap dan rusuh.

"Kalau kau siarkan ya, kau bilang Prabowo jelek, Prabowo jelek, Prabowo jahat, Prabowo jahat, oke. Itu namanya rivalitas," ujarnya.

"Tapi kau bilang Indonesia gelap. Kau bilang Indonesia rusuh dan kau bikin kerusuhan, kau bakar kantor-kantor pemerintahan yang dibangun oleh uang rakyat. Menurut saya itu jahat," tegasnya.

Prabowo pun mempertanyakan motif pihak-pihak yang dinilainya berupaya merusak negara sendiri. "Kalau kita membela kebenaran sudahlah apa yang terjadi, kita dimaki-maki, kita dihujat, ya sudahlah. Saya berbuat demi rakyat saya. Saya berbuat untuk menyelamatkan masa depan anak-anak saya," katanya.

Kelakar penyadapan

Sebelum berkelakar, Prabowo terlebih dulu menyebutkan satu per satu nama menteri Kabinet Merah Putih yang juga merupakan petinggi partai politik koalisi pemerintah yang turut menghadiri acara sebagai tamu undangan.

Namun, Presiden kemudian mengoreksi dirinya untuk menyebutkan lebih dulu nama-nama ketua umum partai politik. "Minta maaf beberapa hari ini agak penuh dinamika," katanya sembari mengecek area sekitar podium seolah-olah mencari alat sadap.

"Jangan-jangan disadap," kata Presiden Prabowo berkelakar yang kemudian disambut gelak tawa para tamu undangan dan kader NasDem.