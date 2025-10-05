HUT TNI ke-80, Prabowo Sindir Tradisi Senioritas: Tidak Ada Tempat untuk Pemimpin Tidak Kompeten!

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto memberi amanat penting pada perayaan HUT TNI ke-80 di Monumen Nasional (Monas), Minggu (5/10). Amanat itu sekaligus sindiran keras tentang senioritas yang kerap terjadi di lingkup seleksi kepemimpinan.

"Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan kepala staf dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu selalu memperhitungkan senioritas. Yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air," ucap Prabowo.

Bukan hanya itu saja, pesan penting itu disampaikan Kepala Negara di hadapan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta ribuan prajurit. Prabowo menekankan pentingnya memberi contoh yang baik kepada para prajurit.

"Saya atas nama negara, bangsa, dan rakyat, saya ingatkan semua unsur pimpinan TNI dari setiap eselon, dari setiap tingkatan, harus selalu membina diri, dan harus selalu memberi contoh," tuturnya.

"Kepemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan ing ngarso sung tulodo, harus memberikan contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya," imbuhnya menambahkan.

Keikutsertaan Prabowo Subianto dalam memimpin upacara peringatan HUT TNI ini menjadi kali pertama baginya. Upacara berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB di Monumen Nasional (Monas).

Sebanyak lebih dari 133.000 prajurit TNI dikerahkan untuk mengikuti upacara peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas. Jajaran pimpinan dan prajurit yang mengikuti upacara mengenakan seragam PDL baru dengan warna dan corak loreng yang berbeda dari seragam loreng yang lama.

Kemudian, TNI juga mengerahkan 1.047 alutsista dari tiga matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, untuk mengikuti upacara dan tampil dalam rangkaian parade (defile) di Lapangan Silang Monas.