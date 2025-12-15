Prabowo Minta Maaf soal Listrik, malah Disahuti Warga Aceh Tamiang: Bahlil Penipu, Pak!

| 15 Dec 2025 06:08
Presiden RI Prabowo Subianto saat berdialog dengan warga terdampak bencana di posko pengungsian di kawasan Jembatan Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (12/12/2025). (Dok. Sekretariat Presiden)

ERA.id - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku pemerintah terus bekerja maksimal memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana di Aceh, meskipun pasokan listrik belum sepenuhnya mudah.

Ternyata dia sadar, bahwa klaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia dan PLN, soal listrik yang sudah pulih 93 persen tidaklah benar alias bohong.

"Mungkin listrik yang belum ya, listrik sudah mulai. Kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit, keadaannya sulit," ujar Prabowo dalam agenda kunjungan kerja untuk kali ketiganya di Aceh, Jumat silam, meninjau posko pengungsian di kawasan Jembatan Aceh Tamiang, Aceh.

Prabowo juga meminta maaf apabila masih ada tanggung jawab pemerintah yang hingga saat ini belum terpenuhi. “Kami akan turun membantu semuanya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum terpenuhi,” ujar Presiden Prabowo.

Ia mengatakan bahwa tantangan di lapangan cukup berat, namun seluruh unsur pemerintah bergerak bersama untuk mempercepat pemulihan.

“Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat kembali, cepat normal,” katanya.

Setelah perbincangan itu, Prabowo pun berjalan melihat warga dan tiba-tiba terdengar celetukan “Bahlil penipu pak” dari salah seorang warga. Meski demikian, Prabowo tak menggubrisnya.

Tags : prabowo subianto Bahlil Lahadalia listrik Aceh Tamiang bencana alam longsor banjir aceh
