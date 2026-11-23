ERA.id - Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua nama calon wakil presiden (cawapres), mereka yakni Amran Sulaiman dan Sugiono.

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani yang membeberkan itu secara resmi usai menerima surat dari Presiden Prabowo yang secara langsung mendatangi kompleks parlemen, Jakarta, Senin (23/11/2026).

"Setelah nama ini masuk, tim verifikasi akan langsung bekerja," kata Muzani.

Muzani pun mengumumkan nama itu setelah membuka langsung surat presiden saat konferensi pers di depan awak media. Prabowo pun meyakini dua nama itu merupakan yang terbaik dan mampu bekerja.

Adapun dua nama tersebut akan diproses lebih lanjut oleh MPR RI yang telah membentuk Panitia Verifikasi dan Panitia Ad Hoc. Selanjutnya Panitia Verifikasi pun akan mengecek sejumlah persyaratan yang dibawa oleh masing-masing cawapres, yang meliputi persyaratan kesehatan, hukum, hingga pendidikan.

Sebelumnya, Ahmad Muzani menyampaikan pihaknya memutuskan bahwa Sidang Paripurna MPR RI untuk penetapan dan pelantikan wakil presiden (wapres) diundur kembali menjadi tanggal 11 Desember 2026.

Dia mengatakan pengunduran jadwal itu dilakukan setelah pihaknya mendengar berbagai masukan soal polemik konstitusi jika agenda tersebut digelar pada 9 Desember 2026.

Menurut dia, MPR RI pun mengakui ketentuan konstitusi maupun tata tertib mengatur bahwa syarat 14 hari pengiriman nama calon wapres sebelum Sidang Paripurna seharusnya adalah hari kerja.

Direstui partai

Pada kesempatan lain di tempat yang sama, Prabowo mengaku dua nama yang diajukannya sudah direstui seluruh partai koalisi termasuk Gerindra.

"Pertimbangannya adalah semata-mata prestasi, pengabdian, kesetiaan kepada negara, dan keyakinan saya bahwa mereka akan bekerja sebaik-baiknya," kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan setelah menyerahkan dua nama calon wapres ke MPR RI di Gedung Nusantara IV.

"Saya ingin tekankan tidak berarti hanya dua orang ini yang memenuhi syarat. Banyak yang terbaik, tetapi konstitusi mengatakan saya hanya boleh mengusulkan dua nama. Saya diberi waktu terbatas, saya tidak bisa terlalu lama konsultasi," ujar Presiden.

"Ini keputusan saya. Saya yakin mereka, dua-duanya akan bekerja sebaik-baiknya untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Presiden Prabowo menyerahkan dua nama kandidat wapres yang dikemas dalam amplop putih kepada Ketua MPR Ahmad Muzani. Dalam prosesi itu, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Sementara itu, dari jajaran legislatif, Ketua MPR Ahmad Muzani didampingi oleh jajaran wakil ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan jajaran pimpinan Komisi III DPR RI.