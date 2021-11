Andre Rosiade Ungkap Dugaan Bisnis Tes PCR: Diduga Tipu-tipu Aja

ERA.id - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade membongkar permainan bisnis PCR yang terjadi saat ini. Andre Rosiade mengungkap bisnis PCR dari sisi waktu tunggu hasil tes.



Hal tersebut ia ungkapkan di tengah rapat dengar pendapat bersama perusahaan-perusahaan BUMN kesehatan, Selasa (9/11/2021).



"Saya ingin bongkar permainan ini, jadi mesin PCR itu ada yang 96 spesimen per 1 jam, ada yang 48 spesimen per 1 jam, nah lalu mesin ekstraksi itu ada 16 spesimen per 20 menit, ada yang mesin 32 spesimen per 20 menit, ada yang 48 spesimen per 20 menit, dan 96 spesimen per 20 menit," katanya.



Tag: bisnis tes covid-19 andre rosiade bisnis pcr