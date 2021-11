Menko: Mobil Listrik Akan Jadi Kendaraan Utama Presidensi G20 RI, Dorong Perubahan Iklim

ERA.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan mobil listrik akan menjadi kendaraan utama untuk para official dalam Presidensi G20 tahun depan yang diselenggarakan di Indonesia.



Airlangga menuturkan hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah Indonesia terhadap isu perubahan iklim dan ramah lingkungan.



"Indonesia mengedepankan langkah konkret terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim. Salah satu yang mencerminkan leading by example adalah penggunaan electric vehicle dalam Presidensi G20 untuk para official,” katanya di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis (25/11/2021).



