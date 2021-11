Di Samping Gibran, Habib Novel Kenang Jokowi: Bikin Solo Bersalawat, Dekat dengan Umat Islam

ERA.id - Beberapa waktu lalu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendatangi Pondok Ar-Raudhah Solo. Di sana, ia menemui Habib Novel bin Muhammad Alaydrus.



Saat duduk di samping Gibran, Habib Novel mengenang aksi Jokowi, yang saat itu masih menjadi Wali Kota solo, dalam membuat Solo Bersalawat pada 2009 silam.



"Banyak orang gak tahu kalau Pak Jokowi sejak tahun 2009 sangat dekat dengan umat Islam dan beliaulah bersama ulama pada saat itu dan tidak ekspose, menjadikan Balai Kota Solo menjadi tempat bersalawat dan jalanan di Kota Solo di sepanjang jalam utama, orang-orang berjalan bersalawat," papar Habib Novel.



