Pakar UGM: Tetap Waspada, Meski Belum Ada Bukti Omicron Lebih Bahaya dari Delta

ERA.id - Organisasi Kesehatan Dunia WHO belum lama ini mengumumkan bahwa varian Omicron sebagai Variant of Concern (VOC) atau varian yang menjadi perhatian sehingga patut diwaspadai. Penetapan WHO atas varian baru Covid-19 dari Afrika Selatan ini menyebabkan banyak negara melakukan pembatasan ketat. Pemerintah RI pun melakukan upaya pencegahan dengan menutup bandara dari kedatangan WNA dari negara yang sudah terdeteksi Omicron.



Ketua Pokja Genetik Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Gunadi, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dengan adanya varian Omicron. Namun begitu, ia menyatakan kita tetap harus waspada apabila varian ini masuk dan terdeteksi di tanah air.



“Masyarakat sebaiknya tetap waspada tapi tidak perlu khawatir berlebihan. Apalagi pemerintah sudah melakukan langkah-langkah preventif termasuk menutup bandara untuk WNA dari negara di mana varian Omicron terdeteksi,” kata Gunadi, dalam pernyataan tertulis, Selasa (30/11).



