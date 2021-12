Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Majukan Demokrasi Kawasan dan Global: Demokrasi Nilai Universal

ERA.id - Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus memajukan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) baik pada level kawasan maupun global.



Menurut Presiden, salah satu wujud nyata komitmen Indonesia adalah menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14.



"Ini adalah tahun ke-14 pelaksanaan Bali Democracy Forum. Ini adalah bentuk komitmen Indonesia memajukan demokrasi dan HAM di kawasan dan global. Our commitment toward democracy goes beyond our borders," kata Presiden Jokowi saat berbicara pada Summit for Democracy 2021 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (10/12/2021).



