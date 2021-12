Duh! Utang Luar Negeri Indonesia Hingga Oktober 2021 Capai Rp6 Ribu Triliun Lebih

ERA.id - Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia menurun dari September 2021 yang sebesar 423,8 miliar dolar AS menjadi 422,3 miliar dolar AS pada akhir Oktober 2021.



Secara tahunan, posisi ULN Oktober 2021 tumbuh 2,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ULN September 2021 yang sebesar 3,8 persen (yoy).



"Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi ULN pemerintah dan sektor swasta," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (14/12/2021) dikutip dari Antara.



