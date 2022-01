Turun Sedikit, Utang Luar Negeri Indonesia Tinggal Rp5.963 Triliun

ERA.id - Bank Indonesia (BI) menyatakan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia turun 5,9 miliar dolar AS pada November 2021 menjadi 416,4 miliar dolar AS atau setara Rp5.963 triliun dibandingkan pada Oktober 2021 yang mencapai 422,3 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya.

Berdasarkan keterangan resmi BI yang diterima di Jakarta, Senin (17/1/2022) dikutip dari Antara, secara tahunan posisi ULN November 2021 tumbuh rendah sebesar 0,1 persen dibanding tahun lalu atau menurun dibandingkan dengan pertumbuhan ULN bulan sebelumnya sebesar 2,2 persen (yoy).



ULN pemerintah lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yaitu pada November 2021 sebesar 202,2 miliar dolar AS, sedangkan posisi bulan sebelumnya sebesar 204,9 miliar dolar AS atau turun 0,7 persen (yoy) padahal pada Oktober 2021 tumbuh 2,5 persen (yoy).



Penurunan posisi ULN pemerintah disebabkan penyesuaian aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) seiring sentimen global yang mendorong tren peningkatan imbal hasil surat utang AS pasca-pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC).



