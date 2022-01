Indonesia Masuk Lima Besar Negara dengan Cakupan Vaksinasi COVID-19 Tinggi

ERA.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Indonesia masuk dalam jajaran lima besar negara dengan cakupan vaksinasi COVID-19 tinggi bersama China, India, Amerika Serikat, dan Brazil.



"Berdasarkan data Our World in Data per tanggal 4 Januari 2022, Indonesia sudah menyuntikkan vaksin COVID-19 sebanyak 281.574.183 dosis. Capaian ini berhasil mengantarkan Indonesia menjadi satu dari lima negara dengan cakupan vaksinasi terbanyak di dunia," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers dari kementerian di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (7/1/2022).



Di Indonesia, menurut data pemerintah, hingga Kamis (6/1) warga yang sudah mendapat suntikan satu dosis vaksin COVID-19 sebanyak 167.999.777 orang, warga yang telah mendapat suntikan dua dosis vaksin sebanyak 115.554.584 orang, dan warga yang sudah mendapat suntikan tiga dosis vaksin sebanyak 1.297.372 orang.



Tag: covid-19 vaksin covid-19 budi gunadi sadikin