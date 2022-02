Satu NFT Video Kecelakaan Bamsoet dan Sean Gelael Terjual di OpenSea, Harganya Setara Berapa Dolar?

ERA.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) mengungkapkan tidak kurang dari 24 jam (tepatnya 23 jam) setelah dirilis di https://opensea.io/bamsoet, 1 NFT video kecelakaan dirinya bersama Sean Gelael saat mengikuti eksebisi dalam Kejurnas Meikarta Sprint Rally 2021 di Sirkuit Meikarta, sudah laku terjual. Dari harga yang ditawarkan 5 ETH, laku terjual sebesar 5.0943 ETH atau sekitar USD 15.815,84. Tidak diketahui dari negara mana orang yang membeli NFT Bamsoet tersebut.



The Block Crypto mencatat transaksi NFT secara global pada Januari 2022 mencapai USD 6,89 miliar atau sekitar Rp 98,7 triliun. OpenSea tetap menjadi dominan di pasar NFT, volume perdagangannya di blockchain Ethereum OpenSea sudah mencapai USD 4,21 miliar dari total perdagangan NFT global.



"Kementerian Perdagangan Indonesia mencatat, per Desember 2021 nasabah cryptocurrency dari berbagai jenis seperti Utility Token, Asset-Backed Token, Security Token, Decentralized Finance, hingga Non-Fungible Token (NFT), sudah mencapai 11 juta orang. Melesat jauh dibanding tahun 2020 yang berkisar dibawah 5 juta orang. Akumulasi nilai transaksi aset Crypto pada tahun 2021 meningkat hingga Rp 859,45 triliun hanya dalam waktu satu tahun, atau rata-rata per hari mencapai Rp 2,3 triliun. Karenanya Indonesia sudah harus mulai mempertimbangkan adanya Kementerian Ekonomi Digital, yang bisa memanfaatkan perkembangan ekonomi digital dunia untuk kemakmuran Indonesia," ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (11/2/2022).



Tag: bamsoet nft Sean Gelael sean gelale dan bamsoet kecelakaan