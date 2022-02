Pengamat: Kasus Binary Option Masyarakat Karena Literasi Digital

ERA.id - Pengamat ekonomi digital dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai banyak kasus binary option salah satunya disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan dan literasi digital masyarakat.



Selain itu, masyarakat juga tergiur keuntungan yang besar dengan cara yang relatif instan, tanpa mempertimbangkan risikonya, namun hanya dengan menebak naik atau turunnya sebuah aset.



"Ada dua sisi kenapa masyarakat kita mencoba-coba jenis investasi yang tidak sedikit ternyata ilegal. Sisi pertama dari sisi masyarakatnya yang ingin mendapatkan keuntungan secara kilat, namun tidak memiliki literasi digital dan keuangan yang kuat," ujar Nailul dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (12/2).



