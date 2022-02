Hari Pertama Fit and Proper Test, Calon Anggota KPU Betty: Tentu Tidak Ada Conflict of Interest

ERA.id - Calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos memastikan tidak akan terjadi conflict of interest jika nantinya terpilih sebagai anggota KPU RI.

Hal ini menjawab pertanyaan terkait jabatannya sebagai Ketua KPU DKI Jakarta saat mengikuti fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon anggota KPU-Bawaslu.



Betty memastikan, KPU RI akan tetap berjalan dalam koridor aturan perundang-undangan yaitu menjadi lembaga yang independen. Namun, dia akan terbuka menerima kritikan apabila ke depannya ada indikasi conflict of interest.



"Tentu tidak ada conflict of interest. Karena tentu kan KPU bekerja sesuai amat peraturan perundang-undangan. Tapi mohon diingatkan pak, kalau misalnya bapak mendengarkan hal itu jika (saya) terpilih," kata Betty saat fit and proper test calon anggota KPU RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (14/2/2022).



Tag: kpu Betty Epsilon Idroos