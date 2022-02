Beredar Nama Anggota KPU-Bawaslu Terpilih, DPR: Baru Juga Fit and Proper Test

ERA.id - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membantah kabar sudah ada kesepakatan nama calon anggota KPU-Bawaslu periode 2022-2027 yang terpilih. Menurutnya proses fit and proper test saja baru mulai dilaksanakan.



"Fit and proper test-nya saja baru sekarang, kalau di Komisi II nggak ada. Nggak tahu kalau di luar Komisi II," ujar Doli kepada wartawan dikutip, Selasa (15/2/2022).



Doli menegaskan, Komisi II DPR RI tak pernah main-main dalam menyelenggarakan fit and proper test. Sebab, agenda ini memakan waktu dan juga anggaran yang tidak sedikit.



Tag: kpu bawaslu calon anggota KPU