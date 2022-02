Kominfo Pastikan Tindaklanjuti Usulan Draft Publisher Rights yang Diajukan Dewan Pers

ERA.id - Disrupsi teknologi sebagai dampak pandemi Covid-19 menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan inovasi. Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak insan pers di tanah air untuk berani beradaptasi dan berinovasi.



Menurutnya, disrupsi teknologi dan pandemi mendorong pers untuk menjaga relevansi dan eksistensi media, Mengutip pernyataan CEO Cisco John Chambers, Menteri Johnny menyatakan “If you don't innovate fast, disrupt your industry, disrupt yourself you will be left behind.”



“Melalui tugas jurnalistik yang diemban oleh rekan-rekan wartawan-wartawati sekalian, mari jadikan ini sebagai ladang pengabdian kepada masyarakat, sekaligus wujud aktualitas dan pelayanan terbaik kepada Tuhan,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (22/2/2022).