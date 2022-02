Menteri BUMN Sebut WHO Beri Sinyal RI Jadi Pusat Produksi Vaksin ASEAN

ERA.id - Menteri BUMN Erick Thohir menyebut kabar positif datang dari World Health Organization (WHO) yang memberikan sinyal menjadikan Indonesia sebagai hub atau pusat produksi vaksin COVID-19 di Asia Tenggara.



Erick Thohir mengatakan bahwa hal ini tak lepas setelah Indonesia ditunjuk sebagai salah satu penerima manfaat dari transfer teknologi vaksin berbasis mRNA. Sinergitas antara Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri, menjadi kunci agar bisa mendapat kepercayaan dari WHO.



"Kolaborasi yang baik antara Menkes, Menlu, dan kami dari BUMN, yang membuat WHO memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk membuat vaksin mRNA," ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis (24/2/2022).



