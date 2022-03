Momen Menhan Prabowo Terima Kunjungan Komandan Komando AS untuk Indo-Pasifik

ERA.id - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Komandan Armada Militer AS di kawasan Indo-Pasifik (US Indo-Pacific Command/USINDOPACOM) Laksamana John C. Aquilino beserta delegasi di Kemhan, Jakarta, Senin (21/3/2022).



Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, di antaranya modernisasi pertahanan yang termasuk pelatihan dan pendidikan hasil kerja sama Departemen Pertahanan AS dengan Kemhan RI, isu dan tantangan di Laut China Selatan (LCS).



Selain itu, strategi AS di kawasan Indo-Pasifik pada tahun 2022 dan perkembangan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.



