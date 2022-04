Naikkan Harga Pertamax Hari ini Jadi Rp12.500, Pertamina: Kami Selalu Pertimbangkan Daya Beli Masyarakat

ERA.id - PT Pertamina (Persero) resmi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax menjadi Rp12.500 per liter dari sebelumnya Rp9.000 per liter. Harga tersebut berlaku untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) lima persen.



Aturan harga baru pertamax tersebut berlaku mulai 1 April 2022.



"Berlaku mulai tanggal 1 April 2022 mulai pukul 00.00 waktu setempat, BBM Non Susbsidi Gasoline RON 92 (Pertamax) disesuaikan harganya menjadi Rp12.500 per liter untuk daerah dengan PBBKB lima persen, dari harga sebelumnya Rp9.000 per liter," ujar Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Irto melalui keterangan tertulis, Jumat (31/3/2022).



