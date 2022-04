Menteri Perdagangan Klaim Harga Bahan Pokok Relatif Stabil, Kalian Setuju?

ERA.id - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa per 19 April 2022, rata-rata nasional seluruh bahan pokok dilaporkan stabil dan stoknya tersedia dengan aman.



"Pada H-13 sebelum Idul Fitri harga bahan pokok masih stabil dan stoknya terjaga dengan aman," kata Mendag secara virtual yang dikutip di Jakarta, Rabu (20/4/2022) dikutip dari Antara.



Mendag memaparkan harga rata-rata beras medium terpantau stabil di harga Rp10.400 per kilogram (kg). Sedangkan beras premium stabil di harga Rp12.400 per kg.



