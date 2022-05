Ketua Banggar DPR RI Minta Proyek Gorden Rumah Dinas Anggota Dewan Rp43,5 Miliar Dibatalkan

ERA.id - Ketua Badan Penganggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah buka suara terkait pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota dewan dengan total Rp43,5 miliar. Dia tegas meminta pengadaan itu dibatalkan.



"Hemat saya, selaku Ketua Badan Anggaran DPR RI, alangkah baiknya jika kemudian dengan tegas mengatakan ke publik bahwa Rp43,5 miliar itu untuk gorden rumah jabatan anggota DPR dibatalkan saja," kata Said kepada wartawan, Kamis (12/5/2022).



Menurut Said, pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI sudah menjadi polemik di tengah masyarakat. Dia bilang, masalahnya bukan lagi soal transparansi proses lelang maupun siapa yang memenangkan tender.



