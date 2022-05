Kembangkan Ekonomi Digital, Menkominfo Tunjukkan Dukungan ke Platform Digital dan UMKM

ERA.id - Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau infrastruktur digital di seluruh pelosok Indonesia merupakan upaya untuk menjembatani kesenjangan digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan dukungan Pemerintah kepada platform digital dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah dilakukan dengan pembangunan infrastruktur digital.



"Pemerintah (memberikan fasilitasi) untuk platform digital yang mendukung UMKM Indonesia. Bahkan, dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, technology company global maupun platform digital yang ada di Indonesia bisa melakukan bisnis yang baik," ujarnya dalam Diskusi Indonesia Pavilion: The Role of Technology to Drive Economic Recovery, yang berlangsung secara hibrida dari Davos, Swiss, Rabu (25/5/2022).



Menkominfo menjelaskan keberadaan infratruktur digital bisa dimanfaatkan dari sisi hilir terutama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnis. Oleh karena itu, Pemerintah membangun infrastruktur digital berupa jaringan backbone fiber optic, jaringan middle-mile seperti microwave link, fiber link, dan satelit serta base transceiver station (BTS).



